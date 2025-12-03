Defensor global de la ONU insta a cambiar la percepción social sobre la discapacidad

2 minutos

Naciones Unidas, 3 dic (EFE).- Giles Duley, defensor global de la ONU para personas con discapacidad en situaciones de conflicto, afirmó este miércoles que la sociedad ha impuesto obstáculos a las personas con discapacidad que les impiden alcanzar sus metas y que es necesario «derribar esas barreras para que puedan empoderarse».

«Simplemente tenemos que ver a las personas con discapacidad como personas a las que la sociedad ha puesto barreras para impedirles alcanzar sus objetivos. Tenemos que derribar esas barreras y permitir que se empoderen», dijo Duley en una rueda de prensa en la sede de la organización en Nueva York, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Duley, activista y fotógrafo británico que perdió tres extremidades en Afganistán, subrayó la necesidad de cambiar la percepción social sobre la discapacidad y enfatizó que «no se trata de ver a las personas con discapacidad como inspiración sino de reconocer que muchas siguen enfrentando limitaciones estructurales que las dejan marginadas».

«Demasiadas veces, cuando se me pide dar una charla, la palabra que se utiliza es inspiración. Pero mi trabajo no es inspirar a otros sino compartir historias, porque la realidad sobre el terreno no ha cambiado», dijo.

Duley agregó que las historias sobre atletas paralímpicos o personas que superan hazañas extraordinarias, aunque valiosas, no reflejan la situación de la mayoría.

«Esos logros son posibles porque se han eliminado barreras. La verdadera inclusión requiere derribar obstáculos sistemáticos para que todos puedan desarrollarse plenamente», afirmó.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó hoy a la sociedad a promover la inclusión social de las personas con discapacidad.

«No puede haber desarrollo sostenible sin la inclusión de las personas con discapacidad», dijo a través de su portavoz, Stephan Dujarric, destacando que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo enfrentan barreras que limitan su participación plena en la vida económica, social y política.

Guterres llamó a trabajar “codo con codo con las personas con discapacidad en toda su diversidad, como socios iguales”, y a construir sociedades más accesibles y resilientes.

Sin embargo, destacó que «la discriminación, la pobreza y la inaccesibilidad de los servicios aún frenan el progreso de más de mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo». EFE

