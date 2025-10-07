Defensor Sporting suma otra victoria en el cierre de la décima fecha del Clausura

The Swiss voice in the world since 1935
Montevideo, 6 oct (EFE).- Defensor Sporting cerró la décima jornada del torneo Clausura uruguayo con una nueva victoria, esta vez por 2-1 sobre Montevideo Wandereres.

Un tanto de Alexander Machado y otro de Lucas Agazzi le dieron el triunfo al Violeta en el último encuentro de una fecha que dejó a Peñarol como líder y con grandes opciones de consagrarse campeón.

Por su parte, Defensor Sporting se trepó al quinto lugar de la clasificación y Montevideo Wanderers quedó penúltimo, solo por delante del ya descendido River Plate.

Tras una victoria en el partido que marcó el debut de Daniel Carreño en su vuelta a la dirección técnica, el Montevideo Wanderers sumó su quinta derrota consecutiva.

Este fin de semana, Peñarol venció por 2-0 a Danubio con goles de Matías Arezo y del argentino nacionalizado paraguayo Héctor Villalba, resultado que le permitió llegar a 25 unidades y mantener 5 de renta sobre sus más inmediatos perseguidores.

A falta de 15 puntos por disputarse, el Aurinegro es firme candidato a quedarse con el título y sellar un boleto a la semifinal de la Liga Uruguaya, en la que si queda campeón se enfrentará a Liverpool, ganador del Apertura.

Mientras tanto, Nacional derrotó por 2-1 a Cerro Largo con anotaciones de Osinachi Christian Ebere y de Maximiliano Gómez y se mantuvo como líder de la Tabla Anual.

Cabe recordar que el equipo que acabe primero en esta tabla esperará por el ganador del duelo entre los campeones del Apertura y el Clausura.

Nacional suma 72 puntos y aventaja por 4 a Peñarol, su más inmediato perseguidor.

En otros resultados de la décima jornada, Liverpool derrotó por 0-1 a River Plate y lo condenó a jugar la próxima temporada en la Segunda División Profesional. El Darsenero perdió la categoría luego de 20 años.

Entre tanto, Montevideo City Torque goleó por 3-0 a Miramar Misiones, Boston River y Juventud igualaron a cero, Progreso le ganó por 2-0 a Cerro y Plaza Colonia derrotó por la mínima a Racing. EFE

scr/gbf

