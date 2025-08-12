The Swiss voice in the world since 1935

Defensor Sporting vence a River Plate en el último partido de la segunda jornada

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 11 ago (EFE).- Defensor Sporting venció este lunes por 1-0 a River Plate en el cierre de la segunda jornada del Torneo Clausura uruguayo, marcada por la goleada de Peñarol a Nacional en el clásico.

Un tanto del central Guillermo de los Santos a los 32 minutos le dio la victoria al conjunto Violeta, que llegó a cuatro unidades sobre seis posibles y se trepó al octavo lugar de la clasificación.

En tanto, el Darsenero sigue sin ganar, acumula un entero en el Clausura y está último en la Tabla del Descenso, por lo que está obligado a sumar en las próximas fechas para no perder la categoría.

La segunda fecha del Clausura la marcó el triunfo de Peñarol por 3-0 ante Nacional en un Clásico que los de Diego Aguirre dominaron de principio a fin y sentenciaron con anotaciones de Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo.

Con ese triunfo, el ‘aurinegro’ se mantuvo como uno de los líderes del certamen junto con Cerro Largo y Racing, que también ganaron sus encuentros. El ‘tricolor’, por su parte, comenzó el Clausura con la cifra negativa de menos tres puntos y en este momento tiene 0, luego de un triunfo y una derrota.

En los restantes encuentros de la jornada, Liverpool venció por 0-1 a Miramar Misiones, Montevideo Wanderers igualó 0-0 con Plaza Colonia y Montevideo City Torque empató 1-1 con Boston River.

Además, Cerro Largo venció por 1-2 a Cerro Largo, Danubio derrotó por 2-1 a Juventud de Las Piedras y Racing le ganó por el mismo resultado a Cerro.

En la próxima fecha, Peñarol visitará a Boston River y Nacional recibirá a Progreso. EFE

scr/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR