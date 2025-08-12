Defensor Sporting vence a River Plate en el último partido de la segunda jornada

Montevideo, 11 ago (EFE).- Defensor Sporting venció este lunes por 1-0 a River Plate en el cierre de la segunda jornada del Torneo Clausura uruguayo, marcada por la goleada de Peñarol a Nacional en el clásico.

Un tanto del central Guillermo de los Santos a los 32 minutos le dio la victoria al conjunto Violeta, que llegó a cuatro unidades sobre seis posibles y se trepó al octavo lugar de la clasificación.

En tanto, el Darsenero sigue sin ganar, acumula un entero en el Clausura y está último en la Tabla del Descenso, por lo que está obligado a sumar en las próximas fechas para no perder la categoría.

La segunda fecha del Clausura la marcó el triunfo de Peñarol por 3-0 ante Nacional en un Clásico que los de Diego Aguirre dominaron de principio a fin y sentenciaron con anotaciones de Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo.

Con ese triunfo, el ‘aurinegro’ se mantuvo como uno de los líderes del certamen junto con Cerro Largo y Racing, que también ganaron sus encuentros. El ‘tricolor’, por su parte, comenzó el Clausura con la cifra negativa de menos tres puntos y en este momento tiene 0, luego de un triunfo y una derrota.

En los restantes encuentros de la jornada, Liverpool venció por 0-1 a Miramar Misiones, Montevideo Wanderers igualó 0-0 con Plaza Colonia y Montevideo City Torque empató 1-1 con Boston River.

Además, Cerro Largo venció por 1-2 a Cerro Largo, Danubio derrotó por 2-1 a Juventud de Las Piedras y Racing le ganó por el mismo resultado a Cerro.

En la próxima fecha, Peñarol visitará a Boston River y Nacional recibirá a Progreso. EFE

scr/gbf