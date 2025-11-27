Defensora del Pueblo de UE critica elaboración de leyes de sostenibilidad, PAC y migración

Bruselas, 27 nov (EFE).- La defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, informó este jueves de que ha detectado una serie de deficiencias procedimentales en la forma en que la Comisión Europea preparó las propuestas legislativas sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (Omnibus I), la Política Agrícola Común (PAC) y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

En conjunto, explicó la defensora en un comunicado, esas deficiencias “constituyeron una mala administración”.

Las conclusiones se basan en tres investigaciones independientes a raíz de denuncias que examinaron en qué medida la Comisión aplicó las normas y procedimientos habituales al elaborar esas iniciativas legislativas que consideró urgentes.

Según Anjinho, el Ejecutivo comunitario no aplicó determinadas partes de sus propias normas sobre mejora de la legislación, cuyo objetivo es garantizar que la elaboración de leyes se base en datos contrastados, sea transparente e inclusiva.

“La Comisión debe ser capaz de responder con urgencia a diferentes situaciones, especialmente en el contexto geopolítico actual. Sin embargo, debe garantizar que la rendición de cuentas y la transparencia sigan formando parte de sus procesos legislativos y que sus acciones se expliquen claramente a los ciudadanos”, afirmó.

También pidió que en adelante se equilibre mejor la agilidad de la administración y la garantía de unas normas procedimentales mínimas para la elaboración de leyes.

“Ciertos principios de buena legislación no pueden comprometerse, ni siquiera por motivos de urgencia”, concluyó.

Las deficiencias procedimentales detectadas por las investigaciones de la defensora del Pueblo incluían la falta de justificación plena ante la ciudadanía de la urgencia de las propuestas legislativas y la falta de documentación de los motivos para desviarse de sus normas internas sobre elaboración de leyes, explicó.

También se detectaron problemas específicos en cada uno de los tres procesos legislativos, entre ellos la reducción del tiempo de consulta entre los departamentos de la Comisión a menos de 24 horas durante un fin de semana en el caso de la propuesta Omnibus I, que suavizó las normas en materia de sostenibilidad para las empresas.

Igualmente, la publicación tarde de un documento con pruebas que respaldan la propuesta legislativa (legislación sobre el tráfico ilícito de migrantes) y después de que la legislación ya hubiera sido aprobada (PAC).

O que no hubiera registros internos claros de que se haya llevado a cabo una evaluación de la coherencia climática (PAC y Omnibus I).

Así, Anjinho hizo dos recomendaciones a la Comisión para que garantice una aplicación predecible, coherente y no arbitraria de las normas de mejora de la legislación, y para que la preparación urgente de futuras propuestas legislativas sea siempre transparente, basada en pruebas e inclusiva.

Además, formuló una serie de sugerencias como que se realicen evaluaciones climáticas para todas las propuestas legislativas y se aclaren las normas mínimas para las consultas a las partes interesadas en los procedimientos urgentes.

La defensora recordó que, aunque la Comisión ha afirmado que las normas para la mejora de la legislación no son jurídicamente vinculantes, ella considera que “las instituciones de la UE deben aplicar las normas que ellas mismas han establecido”. EFE

