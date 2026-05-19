Defensores advierten que cambios a proyecto de ley sobre violación en Italia pueden beneficiar a agresores

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Un proyecto de ley considerado como un avance en Italia para las víctimas de violaciones se encuentra empantanado en el Senado, después de que la extrema derecha torpedeara el reforzamiento de la noción de consentimiento, en una situación que podría acabar beneficiando a los agresores, advierten juristas.

La ponente, Laura Boldrini, aseguró a AFP que propuso el proyecto de ley para poner fin a lo que denominó como «sentencias monstruosas», en las que los jueces consideraban implícito el consentimiento de la mujer «porque había aceptado que la llevaran a casa o no había cerrado con llave la puerta del baño».

La iniciativa tuvo un comienzo prometedor.

En una inusual colaboración entre partidos, entre la primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni -la primera mujer en ocupar ese cargo en Italia- y la líder de la oposición Elly Schlein, la Cámara Baja votó por unanimidad en noviembre a favor de su aprobación.

«Fue un momento histórico», afirma Boldrini, del Partido Democrático (centro-izquierda). La diputada es una de las políticas más destacadas de Italia, y desde hace años ha luchado por los derechos humanos, a pesar de las amenazas de muerte y violación.

Según la ley vigente en Italia, las víctimas deben demostrar coacción física, amenazas o abuso de autoridad.

Los activistas celebraron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara Baja como una victoria para el 23% de las mujeres en Italia que, según el Instituto Nacional de Estadística, han sufrido violencia sexual.

Pero luego se estancó en el Senado, cuando Matteo Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga y socio de coalición de Meloni, dijo que la normativa podría ser usada para vengarse, y exigió que se reformulara.

La senadora de Liga Giulia Bongiorno dijo la AFP que se bloqueó porque una parte del electorado de derecha alegó que la única forma de demostrar el consentimiento bajo el nuevo proyecto de ley sería «un formulario de consentimiento firmado», una sugerencia «que causó un gran revuelo» en redes sociales.

– De vuelta «al punto de partida» –

Ya existen leyes sobre la violación centradas en el consentimiento en varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y España.

La negativa a aprobar el proyecto de ley en su forma original en el Senado italiano desató protestas en todo el país.

Bongiorno, también abogada, ha propuesto una serie de modificaciones, pero los expertos dicen que no tienen en cuenta la llamada «respuesta de paralización» que a menudo se experimenta durante una agresión sexual, por la cual las víctimas son incapaces de decir que no o de defenderse.

Y no solo eso: desde que se aprobó la ley actual sobre violación en 1996, las sentencias de la Corte Suprema han ido alineando a Italia con el Convenio de Estambul, que se basa en el consentimiento y que Roma ratificó en 2013.

Cualquier cambio que no se centre en el consentimiento desharía ese progreso y «devolvería a Italia al punto de partida», ya que los fallos anteriores no se aplicarían, dijo Boldrini.

Marta Cigna, abogada de Differenza Donna, una asociación que gestiona refugios para mujeres, dijo que Italia necesita la ley de «solo sí significa sí», porque, «culturalmente, se presume que las mujeres siempre están disponibles» para los hombres.

Cigna rebatió la insinuación de Salvini de que la ley saturaría los tribunales, al señalar que la mayoría de las víctimas se niegan a denunciar la violación porque el proceso judicial es muy angustiante.

– «Facilita la violación» –

Cualquier proyecto de ley que no se centre en el consentimiento «da a los acusados las herramientas para culpar (a las mujeres), para revictimizarlas», dijo Cigna, al argumentar que tal medida «facilita la violación».

«También envía un mensaje equivocado a las generaciones más jóvenes», añadió.

Expertos afirman que se trata de un problema cultural urgente.

Un informe de la oenegé ActionAid de noviembre sobre la violencia y la desigualdad de género en Italia reveló que «persisten modelos patriarcales que legitiman la violencia entre las generaciones más jóvenes».

El gobierno ha vetado una serie de propuestas que, según la oposición, mejorarían la vida de las mujeres, desde la paridad en los permisos de paternidad hasta el salario mínimo.

También ha limitado la educación sexual y sobre relaciones en las escuelas, lo que, según los expertos, es una herramienta clave para combatir la violencia de género.

Boldrini acusó al gobierno de tener una política contraria a «la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres».

«Y la ley sobre el consentimiento es la prueba más contundente de ello», afirmó.

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