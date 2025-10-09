Dejan en libertad a ocho miembros de una misión médica secuestrados en el sur de Colombia

2 minutos

Bogotá, 8 oct (EFE).- Los ocho miembros de una misión médica que fueron secuestrados por un grupo armado ilegal en el municipio colombiano de La Plata, ubicado en el departamento sureño del Huila, fueron dejados en libertad este jueves.

Así lo informó la Oficina del Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que señaló en la red social X que recibió «información sobre la liberación de ocho integrantes de la Misión Médica que fueron privados de su libertad por parte de grupos armados no estatales en La Plata».

«Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la Misión Médica y el DIH (Derecho Internacional Humanitario) de forma irrestricta en todo tiempo y lugar», agregó el organismo.

El Ministerio de Salud, por su parte, señaló que las personas liberadas hacen parte de los equipos básicos de salud de La Plata y que regresaron «sanos y salvos» a sus casas.

El equipo estaba conformado por cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefa, una médica y dos conductores, que se desplazaban a veredales (aldeas) de La Plata para «desarrollar actividades esenciales de atención en salud a la comunidad», precisó el Ministerio.

En la región donde fue secuestrada la misión médica operan el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de grupos de delincuencia común.

En agosto pasado, disidentes de las FARC atacaron a tiros en La Plata la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, que salió ileso del atentado junto con sus acompañantes. EFE

