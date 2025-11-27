Dejar de ver contenido político agresivo en redes: un antídoto frente a la polarización

Redacción Ciencia 27 nov (EFE).- Un equipo de investigadores estadounidenses ha desarrollado una herramienta de bloqueo de contenidos políticamente extremistas y antidemocráticos en la red social X y la ha probado con un grupo de personas, constatando que la polarización de los participantes en el experimento disminuía, según describen este jueves en la revista Science.

Las redes sociales se han convertido en una fuente importante de información política para muchas personas. El problema, recuerdan los autores, es que “los algoritmos influyen en el contenido que ve el usuario, dirigiendo sutilmente sus pensamientos, emociones y comportamientos” e incrementando la polarización social.

Comprobar cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales e influyen en las personas había sido un reto hasta ahora, ya que los operadores de las plataformas tienen el control absoluto sobre ellos y ofrecen poca o nula información sobre su gestión, reconoce el equipo multidisciplinar de científicos que ha hecho este estudio (Universidades de Standford, Washington, Nueva York y Johns Hopkins).

Para sortear ese obstáculo, los investigadores desarrollaron un método que les permite reordenar el contenido que una persona ve en X (antes Twitter) en tiempo real, mientras usa la red, y sin necesidad de obtener el permiso de las propias plataformas.

La herramienta, basada en inteligencia artificial, detecta el lenguaje antidemocrático o la apología de la violencia con partidos políticos contrarios, y bloquea este tipo de contenidos para que no los vea el usuario.

Para probarla, hicieron un experimento con 1.256 participantes en la red X durante 10 días, que tuvieron lugar durante de la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024.

Menos tensión e ira

El resultado fue que no ver contenidos que azuzaban la polarización y las actitudes antidemocráticas hizo que los participantes rebajaran la tensión política y el rencor partidista, e incluso llegaran a mostrar opiniones más positivas sobre el partido político contrario al suyo.

“El impacto de la polarización fue claro. Cuando los participantes estuvieron expuestos a menos contenido extremo o verbalmente violento, fueron más empáticos y tolerantes con las personas del partido contrario”, señala uno de los autores, Tiziano Piccardi, investigador en la Universidad Johns Hopkins.

El efecto fue “bipartidista”, indican los autores, puesto que se mantuvo tanto en las personas que se identificaban como de izquierdas como en las que se identificaban como conservadoras.

Reducir el contenido agresivo políticamente o incluso antidemocrático “no solo disminuyó la polarización de los participantes, sino también sus sentimientos personales de ira y tristeza”, añade Piccardi.

De acuerdo con los investigadores, la nueva herramienta podría ayudar a desarrollar intervenciones que mitiguen la polarización, y promuevan un debate más sosegado.EFE

