Del «hay que volver a levantarnos» de Muñoz a «estábamos para cosas mejores» de Suárez

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Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- «Volver a levantarnos», clamó este martes el lateral Daniel Muñoz a sus compañeros en la selección Colombia tras la eliminación del Mundial por Suiza en octavos de final, en tanto que para el delantero Luis Javier Suárez la plantilla estaba «para cosas mejores».

«En lo personal, estoy muy agradecido con esta familia, no hay nada que reprochar», expresó el jugador del Crystal Palace, quien marcó en el torneo dos goles.

Goleador de la Liga portuguesa con el Sporting, el ariete Luis Javier Suárez no pudo ocultar su decepción con el resultado en Vancouver.

«Hoy es un día triste para el país y esta selección. Estábamos para mejores cosas, pero volveremos a levantarnos», afirmó el delantero.

Muñoz añadió que lo que mostró el equipo Cafetero debe enorgullecer al país y prometió: «Esto sigue». EFE

hbr/gbf