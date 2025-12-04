Del bosón de Higgs a la materia oscura, los retos del CERN para los próximos años

Isabel Saco

Ginebra, 4 dic (EFE).- El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) afronta un periodo de cambios, al llegar pronto a su fin una década en la que ha sido dirigido por la primera mujer en asumir esta función, mientras centra sus objetivos de los próximos años en desentrañar los secretos del bosón de Higgs y de la materia oscura.

El principio de cooperación entre países para afrontar problemas comunes hace agua por todos lados, pero el CERN -laboratorio de referencia en física fundamental y de altas energías a nivel mundial- se mantiene sólido por el apoyo financiero sin fisuras que han confirmado sus 25 Estados miembros, además de sus países asociados y observadores.

Entre estos últimos está Estados Unidos, que incluso ha recortado fondos para instituciones nacionales de investigación científica, pero que «ha honrado sus compromisos» con programas específicos del CERN en los que participa, asegura en un encuentro con un puñado de periodistas en Ginebra la directora general de esta institución, la italiana Fabiola Gianotti (Roma, 1960).

Entre esos compromisos figura la construcción de imanes supraconductores para el próximo colisionador de partículas que se pondrá en marcha, denominado «de alta luminosidad».

Como país asociado, Estados Unidos no contribuye al presupuesto principal del CERN.

Los científicos que trabajan en el CERN -una comunidad que supera los 12.000 investigadores de 110 nacionalidades- intentan descifrar el comportamiento de partículas elementales (fundamentos del Universo), entre las cuales la más popular es el bosón de Higgs, descubierto en esta casa de la ciencia en 2012.

Se sabe que su rol fue muy importante en el «Universo primordial», es decir uno o dos millonésimos de segundo después del Big Bang, hace 13.800 millones de años.

Han pasado trece años desde ese gran descubrimiento, pero los científicos no consiguen aún comprender el funcionamiento de ese bosón (partículas sin masa).

«El rol del bosón de Higgs está relacionado con el mecanismo que ha permitido a la materia de la que todos estamos hechos formarse en el Universo primordial, sin él no estaríamos aquí, pero no comprendemos esa fase primordial en detalle», reconoce Giannoti.

Más importante aún, «el bosón de Higgs también podría estar relacionado con el destino del Universo, así que estudiarlo en el más mínimo detalle para comprender su comportamiento es crucial».

Al mismo tiempo, el CERN tiene la ambición de aportar respuestas sobre la materia o energía oscura que representa hasta el 95 % del Universo y todo lo que está dentro de éste.

La física todavía no ha podido dilucidar de qué está hecha esa materia oscura, si se trata de partículas muy ligeras o muy pesadas, pero si se tratase de esto último, los colisionadores del CERN tendrán más posibilidades de descubrirlos.

De allí que los próximos años del CERN girarán en torno a la puesta en funcionamiento del nuevo Colisionador de Alta Luminosidad (HL-LHC), previsto par 2030 y que será una actualización del actual colisionador de hadrones (LHC).

«Con el HL-LHC esperamos obtener diez veces más de colisiones, producir más bosones de Higgs y otros fenómenos de física, y estudiarlos más de cerca», explicó la directora general, quien además de haber sido la primera mujer en dirigir el CERN (fundado en 1954), fue la primera a la que se confiaron dos mandatos completos consecutivos.

Como tal, Gianotti se ha convertido en un modelo para toda una generación de jóvenes que aspiran a dedicarse a la ciencia, un ámbito fuertemente dominado por los hombres, como lo muestran las cifras del propio CERN, que si bien han mejorado en diez años de liderazgo femenino, todavía están muy lejos de la paridad.

«Cuando llegué en 1994, las mujeres científicas éramos entre el 7 y 8 %, ahora somos entre el 15 y el 20 %, aunque todavía es insuficiente. A nivel de la alta dirección, las mujeres son el 40 %», detalla la responsable, quien recuerda que en el CERN se hace un seguimiento de las carreras «para estar seguros de que a paridad de trabajo, las promociones y los salarios son similares para hombres y mujeres».

Gianotti terminará su periodo frente al CERN este 31 de diciembre y al día siguiente tomará el relevo el físico británico Mark Thomson, quien ha sido presidente ejecutivo del Consejo de Ciencias e Instalaciones Tecnológicas del Reino Unido y desde hace más de treinta años ha colaborado con distintas experiencias del CERN, incluido el LHC y el antiguo colisionador LEP. EFE

