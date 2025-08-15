Del flamenco a Shakespeare: el español brilla en el Fringe

Susana Blaya

Edimburgo, 15 ago (EFE).- Del flamenco a Shakespeare y del clown queer a la comedia, artistas españoles y latinoamericanos hacen oír su voz en el Festival Fringe de Edimburgo, la mayor cita mundial de artes escénicas, ante públicos de todas las edades y acentos.

El Fringe, que se celebra hasta el 25 de agosto, reúne este año más de 3.300 espectáculos en 265 sedes de la capital escocesa, con 58 países representados y cerca de 50.000 funciones.

Nació en 1947 cuando ocho compañías se presentaron sin invitación al Festival Internacional de Edimburgo, actuando “en los márgenes” de la programación oficial.

Hoy, el certamen mantiene ese espíritu abierto: cualquiera con una historia y un espacio donde contarla puede formar parte del programa.

Este año, entre las miles de propuestas, el acento español y latinoamericano suena con fuerza en salas y calles de Edimburgo.

Flamenco con memoria migrante

La bailaora malagueña María García presenta LOLA: A Flamenco Love Story, un espectáculo inspirado en la historia migrante de su familia. “Un día en un tren… se paró y estuvo cuatro horas parado; saqué una libreta, empecé a escribir y tuve una visión. Cuando terminé, el tren se puso en marcha. Ahí nació Lola”, cuenta a EFE.

Sobre el escenario del Edinburgh International Conference Centre, Lola mezcla zapateado, guitarra y teatro en una trama íntima que cruza fronteras culturales: García creció en Alemania y volvió a España para sumergirse en el flamenco antes de fijar su residencia artística en Fráncfort.

“Me gustaría tocar corazones… y, si puede ser positiva, mejor todavía: que salgan con felicidad”, resume. Desde su estreno en Edimburgo, asegura que el público local “se emociona igual que en España”.

Shakespeare en dos lenguas

Desde Londres -antes de su desembarco en Edimburgo la próxima semana- llega Romeo & Juliet: Out of Pocket, versión bilingüe dirigida por el mexicano Alonso Íñiguez y protagonizada por Eduardo Zucchi.

Para Íñiguez, pisar el Fringe “es una meta o un sueño a cumplir… si no la Meca de los festivales de teatro”, según cuenta a EFE.

El montaje alterna inglés y español sin subtítulos, apoyándose en el juego escénico.

“Somos dos personajes en escena y mi compañera Felicity y yo interpretamos a todos… yo hago seis personajes y es un maratón, porque los cambios son de inmediato”, explica Zucchi.

Íñiguez añade: “Romeo y Julieta puede ser trágico… o muy absurdo; nuestra versión empuja esa veta cómica sin perder el pulso romántico”.

Humor y orgullo queer

El canario Edu Díaz presenta A Drag Is Born, un solo sin palabras que mezcla drag y clown a partir de una vivencia personal.

“Quería derribar la frontera idiomática y perseguir un mensaje universal: nunca es tarde para descubrir y abrazarte a ti mismo”, dice a EFE.

En clave de stand-up, el barcelonés Sergi Polo alterna un pase en inglés y otro 100 % en español -“el único show cien por cien de habla hispana del festival”, dice a EFE.

Sobre el reto de abrirse hueco, afirma: “No ha sido fácil… es un festival muy complicado; hay los mejores artistas del mundo y luego toca poder vender entradas”.

Un escaparate global

El director ejecutivo del Fringe, Tony Lancaster, destaca a EFE el alcance de esta edición: “Tenemos más de 3.300 producciones y alrededor de 60 países representados. Aunque no entiendas todas las palabras, hay un hilo de alegría y exuberancia que el público reconoce… eso añade una riqueza maravillosa a lo que presentamos”.

En el corazón del casco antiguo, malabaristas, músicos y actores comparten calles con flyers que se mezclan con carteles de comedia circo o danza global.

Además de España y México, hay propuestas de Brasil, Colombia, Panamá y Chile, que refuerzan la presencia latinoamericana en Edimburgo.

Resistencia y comunidad

El Fringe exige fondo físico y mental: ensayos por la mañana, funciones por la tarde y promoción a pie de calle.

Para Íñiguez y Zucchi, venir con Shakespeare desde América Latina es también un diálogo cultural: un profesor mexicano y una académica británica “chocan” en escena hasta encontrarse; para García, el taconeo cuenta una historia de integración; y para Díaz, el drag convierte una herida en celebración.

Con un romance flamenco, unos Montesco y Capuleto bilingües, un clown sin palabras y un monólogo que alterna públicos en dos idiomas, el español y el acento latinoamericano han encontrado su lugar en el mayor escaparate de artes vivas del mundo.EFE

