Del Haaland-Mbappé a la amenaza del España-Argentina en dieciseisavos

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- Después de dos horas de ceremonia en el Centro Kennedy de Washington, el Mundial 2026 trazó su recorrido, puso una amenaza sobre el camino de España y Argentina, cruzadas en unos hipotéticos dieciseisavos de final si una queda primera y otra segunda de sus grupos, y enfrentó de primeras a los mejores goleadores del mundo: el noruego Erling Haaland contra el francés Kylian Mbappé.

Su momento es esplendoroso. Los 30 goles en 24 partidos ya en estos primeros meses de la temporada del atacante francés del Real Madrid contra los 33 en 24 choques del delantero noruego del Manchester City, ante su primer Mundial en la cita que organizan de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Ya fue campeón Mbappé, en 2018. También finalista en 2022. Le queda la revancha de aquella última final contra Argentina, perdida en los penaltis. Su choque contra Haaland es uno de los más atractivos de los 72 duelos de la primera que ya se conocen.

Porque, salvo contadas excepciones, en el primer Mundial de la historia con 48 selecciones, repartidas en doce grupos, los favoritos son más favoritos en la primera ronda. El sorteo lo puso de manifiesto. Los dos primeros de cada uno se clasificarán para las eliminatorias, más los ocho mejores terceros. Más encuentros (104 en total) y menos dimensión de los enfrentamientos iniciales.

Hasta que avancen a rondas más adelantadas y salvo que haya descuidos en la primera ronda. No lo parece en el caso de Argentina, que se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el grupo J. Es la vigente campeona del mundo, ganadora en Qatar 2022 36 años después de México 1986, de Diego Armando Maradona a Lionel Messi, que encara su último Mundial en 2026. Nadie repite título desde 1962. Desde la Brasil de Pelé y Garrincha.

El 18 de diciembre de 2022 alcanzó de nuevo la gloria. “Lo recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creciendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que se espera de nosotros”, expresó Lionel Scaloni.

La ‘Albiceleste’ debe ser primera, como también debería serlo España en el grupo H. Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde son los adversarios en la primera fase de la actual campeona de Europa, a la que le surge, de repente, como Argentina, la inquietud de ser segunda, porque enfrentaría a las dos mejores selecciones del ránking mundial o bien el 2 de julio en Los Ángeles o bien el 3 en Miami.

Pero sólo ocurrirá bajo un condicionante ineludible: una de ellas debe ser primera de su grupo y la otra segunda.

Si ambas son primeras, como pronostican sus recorridos recientes y la diferencia sobre sus rivales, no se verían las caras hasta una hipotética final. Es un matiz más que transcendente. Y representa una presión para los dos en sus respectivos cuartetos.

Más allá hay posibilidades también relucientes en las rondas posteriores. Un Alemania-Francia en los octavos de final, por ejemplo, si ambas son primeras de sus grupos y superan la ronda anterior, o el duelo entre Cristiano Ronaldo y su Portugal contra Lionel Messi y Argentina en los cuartos, también siempre que ambos empiecen como líderes y vayan superando los escalones iniciales.

Aún en la primera fase, el duelo contra Noruega y Haaland, además de la presencia de Senegal, incomodan en el grupo a la selección francesa (el ganador de la repesca entre Bolivia, Irak y Surinam completa sus rivales); más difícil que el que les tocó en suerte a Alemania, enfrentada a Curasao, Costa de Marfil y Ecuador, o a Brasil, que rebajó al dificultad de su oponente del segundo bombo (Marruecos) con los posteriores (Haití y Escocia).

A las órdenes de Carlo Ancelotti, Brasil se enfrenta también a sí mismo, a la irregularidad que lo pone en cuestión a meses de la Copa del Mundo. Nadie ha alcanzado la gloria en el torneo de los torneos como la ‘Verdeamarela’. Pero del último hace ya 24 años, en 2002, con Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos… En 2022 en Catar sólo hubo llantos, después de la eliminación en los cuartos de final contra Croacia.

“Un entrenador como Carlo Ancelotti para Brasil es algo espectacular y fantástico. He tenido la oportunidad de verlo trabajar mucho (en el Real Madrid), le deseo lo mejor y que haga lo máximo posible para que Brasil, después de mucho tiempo, podamos volver a jugar la final de un Mundial”, proclamó el legendario Roberto Carlos, campeón en 2002, durante el sorteo.

Más exigente es el grupo de Inglaterra, porque le tocaron Croacia y Luka Modric desde el segundo bombo del sorteo, además de Ghana y Panamá; México tuvo suerte, emparejada contra Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia, como también Países Bajos, frente a Japón, Túnez y Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, y Bélgica, ante la Egipto de Mohamed Salah, Irán y Nueva Zelanda.

Portugal también es favorita contra Colombia, Uzbekistán y el vencedor de la repesca de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, al igual que Estados Unidos frente a Paraguay, Australia y el ganador de la repesca europea de Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía, pero no Canadá, porque se medirá a Suiza y quizá a Italia, si supera la eliminatoria previa, además de Catar, dirigida por Julen Lopetegui. EFE

