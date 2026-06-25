Del negro, a un abanico de colores sobre la pasarela parisina de moda masculina

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París, 25 jun (EFE).- El negro es un color que no falta en las pasarelas de moda, en cualquier época del año. Tampoco el color, y más si cabe cuando lo que se da a conocer son colecciones de verano, como ahora en la capital francesa, en su semana de la moda hombre. En ella se desvelan las colecciones para la primavera-verano 2027.

Dos ejemplos opuestos y a la vez complementarios serían Yohji Yamamoto y Dries Van Noten, que han dado a conocer esta tarde sus propuestas, dentro del calendario oficial.

El japonés, fiel a la cita parisina desde hace más de cuatro décadas, hace del negro el color eje, en una colección en la que la silueta de cada conjunto transmite el ADN de la casa. Amplitud en chaquetas y pantalones, asimetrías, junto a un equilibrio muy nipón.

La de Yamamoto es la reinvención de su estilo, con prendas creadas para vestir durante años a quien opten por ellas.

En el terreno del color, Dries Van Noten ha dado la nota esta tarde, cerrando la jornada de desfiles de hoy. Amarillos, naranjas, verdes, marrones, rojo o rosas han sido algunos del amplio abanico.

Además, al actual responsable de sus colecciones, el también belga Julian Klausner, le interesa dar a conocer propuestas en las que la artesanía está presente, con bordados y tejidos de gran calidad, y donde el universo floral sigue dejándose ver.

Mientras, en Bélgica, el MoMu (Museo de la Moda) expone estos meses creaciones de Van Noten, dentro de su gran muestra sobre ‘Los seis de Amberes’. Se trata de seis diseñadores de ese país que alcanzaron hace ahora cuatro décadas fama internacional por su concepción de la moda.

Mañana, entre los nombres que mostrarán sus propuestas dentro de la semana de la moda parisina de hombre y en el calendario oficial figura el norteamericano de origen mexicano Willy Chavarria, uno de los desfiles más esperados. EFE

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