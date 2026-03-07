Del trabajo invisible a la autonomía: una nueva oportunidad para las cuidadoras en Ecuador

Cristina Bazán

Guayaquil (Ecuador), 7 mar (EFE).- El trabajo no remunerado sigue ampliamente sostenido por las mujeres en Ecuador, que dedican tres veces más tiempo que los hombres en cuidados y tareas invisibilizadas que les impiden desarrollarse educativa y económicamente, una situación que un proyecto local busca revertir y que les ha dado una nueva oportunidad para salir adelante.

Una de esas mujeres es María de los Ángeles Pezo, quien vive en Nueva Prosperina, una de las zonas más violentas de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y que cuenta a EFE que hasta mediados de 2025 pasaba sus días en casa, cuidando de sus hijos y vendiendo comida hasta que llegó al sector una Manzana del Cuidado.

Se trata de un programa gratuito de la Prefectura del Guayas, la provincia cuya capital es Guayaquil, que desde 2023 ofrece a las mujeres la oportunidad de invertir el tiempo que dedican al cuidado en estudiar para terminar el bachillerato o aprender oficios para que puedan emprender, mientras sus hijos quedan a cargo de profesionales y dejan su ropa en la lavandería.

«Esto nos ha abierto la puerta a muchas madres de familia. Trabajamos y llevamos con orgullo ese dinerito extra a casa y podemos decirle a nuestros hijos que, ante la adversidad del mundo, no nos rendimos», señala Pezo.

El trabajo no remunerado en Ecuador

Ella es una de las 16.189 mujeres que se han registrado en las nueve ‘manzanas’ establecidas en seis municipios de Guayas, cuatro de ellas en sectores vulnerables de Guayaquil, donde también hay altos índices de violencia machista, explica a EFE Nancy Menéndez, coordinadora del proyecto.

«La iniciativa nace para contrarrestar estas alarmantes cifras que señalan que más del 75 % del trabajo no remunerado es realizado por mujeres. Reconocemos el trabajo de cuidado y promovemos la autonomía económica de las mujeres», señala.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, publicados en septiembre pasado, las mujeres dedican semanalmente en promedio 28,7 horas a actividades de trabajo no remunerado en comparación a las 11,4 horas dedicadas por los hombres.

En 2023, el valor agregado bruto del trabajo no remunerado alcanzó los 24.964 millones de dólares, lo que, pese a estar invisibilizado en las cuentas económicas tradicionales, representó el 21 % del producto interno bruto (PIB), superando el aporte de las principales industrias.

Romper el ciclo de la violencia y pobreza

Además de los oficios, en las Manzanas del Cuidado las mujeres reciben asesoría psicológica y legal, donde les enseñan de amor propio y derechos, lo que contribuye a que empiecen a «romper el ciclo de la violencia» y de la pobreza, dice Menéndez.

A estos sitios también acuden abuelas que se han dedicado a cuidar por años sin tener otra opción disponible. «No tenía empleo, sobre todo por mi edad, pero cuando escuché de estos talleres se me alegró la vida, el alma, todo», recuerda Emma Reyes.

Ella asiste desde hace seis meses junto a su hija y nieta y ha pasado por cursos de cuidado de adultos, de informática, de belleza y ahora forma parte de un grupo de mujeres que, tras aprender de panadería, ganan dinero haciendo panes para empresas privadas.

En diciembre vendieron 15.000 panes de pascua, lo que les permitió ganar entre 400 y 800 dólares, y animó a algunas a unirse para planificar la apertura de una cafetería.

Menéndez agrega que el proyecto ha crecido porque son las mismas mujeres quienes animan a otras en sus barrios para que también acudan a aprender. «Ellas no solo han podido transformar sus vidas sino también las de sus familias», destaca. EFE

