Delcy Rodríguez, comandante en jefe de Venezuela y con apoyo condicional de Estados Unidos

Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada, mientras Estados Unidos le ha manifestado su apoyo, aunque condicionado, al advertir que si no coopera, Washington no descarta ninguna opción tras el ataque del 3 de enero.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, a nombre de los organismos de seguridad, y el de Defensa, Vladimir Padrino López, en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), manifestaron lealtad «absoluta» a Rodríguez en una ceremonia ante unos 3.200 «combatientes» en el Patio de Honor de la Academia Militar, uno de los principales complejos castrenses del país.

De esta forma, la mandataria encargada fue reconocida como la primera comandante en jefe en la historia del país, más de tres semanas después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó al gobernante, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La primera mujer con un alto reconocimiento castrense fue la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien alcanzó el grado de almirante dentro de la FANB, y posteriormente el de almirante en jefe.

Defensa de Venezuela

En su intervención, Cabello afirmó que los cuerpos policiales responden con «unidad» ante «la oscuridad» que «pretenden imponer» quienes «vulneraron» la soberanía de Venezuela.

En la misma línea, Padrino López juró en nombre de la FANB «lealtad y subordinación absoluta» a Rodríguez, en un acto en el que la presidenta encargada -vestida con un traje rojo, el color que identifica al chavismo- recibió insignias como el «Bastón de mando» y una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar.

Delcy Rodríguez, quien dijo que este era un acto «simbólico», hizo jurar a la FANB, «ante Dios», que honrará «el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario».

Además, dijo que está dispuesta al diálogo con el «extremismo» de su país, como suele llamar a la oposición, pero agregó que no admitirá «otra agresión», como la del pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos atacó Caracas y estados aledaños.

En este contexto, anunció la creación de una oficina para la defensa y seguridad cibernética del país, que será dirigida por la ministra de Ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez, y fijó un lapso de cien días para «tener los lineamientos» del nuevo «sistema defensivo».

EE.UU. sin intención de nuevo ataque

Horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró ante el Comité de Exteriores del Senado estadounidense que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descartó ninguna opción si la presidenta encargada de Venezuela no coopera con Washington.

Además, Rubio declaró que el objetivo de la Administración de Trump es lograr una «Venezuela democrática», pero anticipó que la transición tomará tiempo y abrió la puerta en el proceso a la líder opositora María Corina Machado, quien se reunió este miércoles con él.

Machado, de visita en Washington después de su paso por Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz, pidió una «transición real» en Venezuela y que no quede «un sector del régimen en el poder».

De igual forma, aseguró que son «horas y días decisivos» para el futuro de su país y que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense.EFE

