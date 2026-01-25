Delcy Rodríguez: «Basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela»

Caracas, 25 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este domingo el diálogo propuesto por su Administración como una forma de resolver las «divergencias» y «conflictos internos», y rechazó las «órdenes» que aseguró venían de Washington sobre políticos en su país.

«Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos», declaró Rodríguez en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste del país).

En el acto, trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que es «bienvenida la discusión con respeto» con las personas que «piensen distinto», pero agregó que «quienes busquen el daño y el mal» deben ser «rechazados y separados de la vida nacional».

«Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio», subrayó sin mencionar nombres.

La mandataria encargada recordó que el viernes propuso la convocatoria a un «verdadero diálogo», una iniciativa que -según dijo ese día- debe incluir tanto a sectores políticos «coincidentes» como «divergentes» y encomendó esta tarea a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

También pidió entonces que ese diálogo tenga «resultados concretos, inmediatos», que sea venezolano y que «no se impongan -subrayó- más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid».

El sábado, Delcy Rodríguez tildó de «vergonzoso» que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EE.UU. en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El pasado 15 de enero, Machado entregó a Trump, durante el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca, la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

La medalla, enmarcada, estaba acompañada por un mensaje de «gratitud» del pueblo venezolano por las acciones de Trump para lograr la «libertad» del país suramericano, según fotos difundidas por el diario New York Post.

El presidente estadounidense aseguró el pasado 4 de enero, en una entrevista con la revista The Atlantic, al día siguiente del ataque militar contra Venezuela, que si la mandataria interina venezolana «no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro».

Sin embargo, después sostener una conversación telefónica con la líder chavista, Trump la describió, el pasado 14 de enero, como «una persona fantástica» con la que dijo que han «trabajado muy bien». EFE

