Delcy Rodríguez: Vengo con dolor por sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- La chavista Delcy Rodríguez afirmó este lunes, al jurar como presidenta encargada de Venezuela, que acudió al acto «con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo» de su país luego de la que calificó como «una agresión militar ilegítima», en referencia a los ataques de EE.UU., durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.EFE

csm/lb/jlp

(foto)(vídeo)