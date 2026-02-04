Delcy Rodríguez aboga por superar diferencias con EEUU tras un mes del arresto de Maduro

Caracas, 3 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este martes por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto», manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello. EFE

rbc/eav