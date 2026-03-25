Delcy Rodríguez afirma que sus enviados diplomáticos viajan ahora a EEUU

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Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que este miércoles viaja una delegación diplomática a Washington para el «restablecimiento de relaciones» con Estados Unidos tras un periodo de «mucha turbulencia» bilateral.

«En este momento nuestro diplomáticos se dirigen, están rumbo a Washington, al establecimiento del diálogo diplomático, político, geopolítico, requerido para la vida de las naciones», declaró hoy Rodríguez de forma virtual a empresarios reunidos en el foro FII Priority en la ciudad estadounidense de Miami.

La mandataria había adelantado el martes el viaje de una delegación diplomática encabezada por el encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, aunque entonces no precisó la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas a comienzos de marzo.

En su discurso virtual en Miami, sin espacio a preguntas, la líder chavista sostuvo ahora que los dos gobiernos están «en disposición de abonar a una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa para ambos países».

«Yo sé la propuesta que tiene el presidente (Donald) Trump, sabemos que venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales», indicó Rodríguez.

Washington y Caracas acordaron el 5 de marzo restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo acercamiento después de la intervención estadounidense que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero durante un ataque en Caracas.

La audiencia de juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para este jueves.

El discurso virtual de Rodríguez en Miami refleja el acercamiento de Venezuela con Estados Unidos tras la captura de Maduro, pues desde entonces Washington ha relajado las sanciones para comerciar crudo venezolano y para la reapertura de las respectivas embajadas en ambos países.

De hecho, el presidente Trump participará el viernes en el mismo foro que ella, el FII Priority, organizado por el FII Institute, con sede en Arabia Saudí. EFE

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