Delcy Rodríguez agradece a Bad Bunny por su solidaridad y ayuda con Venezuela

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Caracas, 3 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este jueves la solidaridad de 147 países, así como de artistas como Bad Bunny, tras el doble terremoto que ha causado 2.595 muertos y 12.400 heridos.

«Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny entre otros, que enviaron ayuda», dijo Rodríguez en una rueda de prensa, después de asegurar que jefes de Estado de todo el mundo, organismos, empresas y organizaciones han transmitido su ayuda.

El artista puertorriqueño se pronunció en un concierto en Londres durante su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos’ sobre la tragedia de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

«No importa en qué parte del mundo esté, siempre hay una bandera que veo muy seguido y es la de Venezuela. Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza», dijo Bad Bunny.

Y añadió a sus seguidores venezolanos: «Ustedes son un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto».

La presidenta también dijo este jueves que, en las primeras horas tras los terremotos, recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno y que a todos les aseguró que «nuestro primer objetivo es salvar vidas, necesitamos rescatistas, sin objeciones, sin miramientos políticos».

Asimismo, agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE

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