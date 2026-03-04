Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump por su «amable disposición» de trabajo conjunto

1 minuto

Caracas, 4 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por su «amable disposición» de trabajo conjunto en una agenda que «fortalezca la cooperación binacional».

El mensaje, publicado en su cuenta de X fue en respuesta a una publicación de Trump en la que el estadounidense insistió que Rodríguez «está haciendo un excelente trabajo» y colaborando «muy bien» con Estados Unidos.

«Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver», escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.EFE

