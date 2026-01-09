Delcy Rodríguez agradece a Sánchez su «valiente postura» al condenar ataque de EEUU

Caracas, 9 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, su «valiente postura» al condenar el ataque de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y Gobiernos», dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram, en el que dio cuenta de una conversación telefónica sostenida por ambos.EFE

