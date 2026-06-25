Delcy Rodríguez agradece la solidaridad de Pedro Sánchez tras los terremotos en Venezuela

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Caracas, 25 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido este jueves la solidaridad del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha expresado su disposición de «brindar apoyo inmediato en las labores de búsqueda, rescate y atención a los afectados» tras los terremotos en el país sudamericano.

«He sostenido una conversación telefónica con el presidente Pedro Sánchez, quien me ha transmitido la solidaridad y el acompañamiento del pueblo y Gobierno español ante la difícil situación que atraviesa Venezuela», ha indicado Rodríguez en su cuenta de Telegram.

La presidenta encargada ha añadido que la coordinación con España se realizará de manera conjunta con equipos del Estado mayor de Venezuela y las autoridades correspondientes.

En la conversación telefónica, Sánchez le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos el miércoles.

Desde Europa, además de España, Italia y la República Checa enviarán ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, como ha anunciado este jueves la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Por su parte, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Guatemala o Chile han mostrado rápidamente su voluntad de enviar refuerzos y asistir a los venezolanos.

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100.000 euros para contribuir, informan este jueves medios vaticanos.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela han dejado unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, ha informado hoy el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez ha detallado que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, «algunos han debido ser evacuados», sin precisar la cifra.

Asimismo, ha añadido que, tras los dos terremotos, se habían registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que «ha obligado» a que Delcy Rodríguez declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como «zonas de desastres». EFE

rbc/icn