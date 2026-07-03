Delcy Rodríguez anuncia conversaciones con EEUU y el FMI para reconstruir infraestructura

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Caracas, 2 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país suramericano por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

En una conferencia de prensa, la mandataria también dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano y el Banco Mundial, que «ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación», además de «líneas de créditos» para Venezuela.

Según la líder chavista, hay, al menos, 855 edificios afectados por los sismos, que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Rodríguez recordó que creó un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para «la donación en dinero internacional» que será destinado para viviendas y que tendrá «todos los mecanismos de auditoría».

Además, informó de la reciente llegada de un grupo «muy especializado y profesional» de Israel para la recuperación de infraestructura y de «determinación de la situación» de las construcciones que no colapsaron completamente pero que sufrieron daños.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Gobierno ha cifrado sobre las 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó el martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda. EFE

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(foto)(vídeo)