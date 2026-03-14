Delcy Rodríguez anuncia la entrada de 300 millones de dólares por venta de fueloil

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Caracas, 14 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado de la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la «protección social» procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que esos recursos se usarán para garantizar «un incremento en el ingreso de los trabajadores», del que no dio detalles. EFE

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