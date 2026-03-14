The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Delcy Rodríguez anuncia la entrada de 300 millones de dólares por venta de fueloil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 14 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado de la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la «protección social» procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que esos recursos se usarán para garantizar «un incremento en el ingreso de los trabajadores», del que no dio detalles. EFE

csm/cpy

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR