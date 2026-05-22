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Delcy Rodríguez anuncia que en junio comienza consulta nacional para reformar la Justicia

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Caracas, 22 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal del país suramericano, que busca superar desafíos como el retardo procesal.

«Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos», indicó Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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