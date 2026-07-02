Delcy Rodríguez anuncia que las labores de rescate continúan tras una semana de terremotos

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Caracas, 1 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que causaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

«Tenemos esperanza y fe», dijo la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que condecoró a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza. EFE

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