Delcy Rodríguez anuncia que las labores de rescate continúan tras una semana de terremotos

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Caracas, 1 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que causaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

«Tenemos esperanza y fe», dijo la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que condecoró a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza.

La líder chavista dio estas declaraciones cuando un grupo de rescatistas de varios países llevan más de 60 horas en una operación de salvamento de un superviviente que se encuentra bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos.

Rodríguez aseguró que su país vive «una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia» y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a «socorrer y dar vida».

El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

El chileno Sebastián Mocarquer, parte de Undac, señaló que quedan días para seguir trabajando en Venezuela, pero este tiempo es finito. Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

El equipo neerlandés anunció este miércoles que da por concluida su misión, al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas. EFE

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