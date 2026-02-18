Delcy Rodríguez anuncia que se reunirá «próximamente» con Gustavo Petro

Caracas, 18 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá «próximamente», días después de que la Cancillería colombiana anunciara un «posible» viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión.

«Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado», escribió en Telegram.

El objetivo, prosiguió, es «seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países».

«Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos», agregó la líder chavista.

El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que «es posible» que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener «el lunes o martes» una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.

Rodríguez «está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse» la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.

Villavicencio sostuvo que «hay voluntad» en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.

A juicio de Villavicencio, la «continuidad» que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- «ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles». EFE

