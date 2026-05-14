Delcy Rodríguez apuesta por el regreso de jóvenes a Venezuela para el desarrollo económico

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Caracas, 14 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó este jueves a los jóvenes migrantes a que regresen a la nación caribeña para que aporten con sus talentos en el desarrollo de diferentes áreas como la comercial, la turística y la tecnológica.

«Qué queremos en Venezuela, que los jóvenes que se fueron regresen a Venezuela, aporten desde sus talentos, desde sus conocimientos, desde su experiencia, aporten a desarrollar el país», señaló la mandataria en el acto de clausura de la ‘Tech Week’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez invitó a los jóvenes migrantes a aportar en la economía, la comunicación, la educación del país, mientras que aseguró que aquellos que ya están en la nación «tienen oportunidades» para emprender.

Para esto, anunció la creación de la página web renacevenezuela.gov.ve, para que se puedan registrar los emprendimientos en distintas áreas de interés como la ingeniería, la salud, la agricultura, la alimentación, tecnología, turismo, educación, comunicación y energía.

Asimismo, creó el «capítulo de startup (empresas emergentes) de Venezuela», así como un fondo para apoyar que los emprendedores venezolanos participen en eventos de inversión en el exterior.

Rodríguez pidió al Ministerio de Educación Universitaria crear la cátedra libre de emprendimiento, innovación y startup en los centros de estudios públicos y privados de Venezuela para dar un «impulso especial en esta dirección».

Venezuela abrió el lunes la segunda edición de su ‘Tech Week’, una cita que culminó este jueves con el objetivo de atraer capital europeo, especialmente el español, bajo un nuevo clima de reformas gubernamentales.

El evento de tecnología, emprendimiento e innovación contó con la participación de más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, según indicó en la inauguración del evento, la directora ejecutiva del evento, Patricia Zárraga, sin precisar de dónde son las empresas que participaron.

Dos empresarios españoles expresaron a EFE su optimismo sobre las posibilidades de invertir en Venezuela, mientras que gerentes de compañías venezolanas de inmobiliaria, transporte y mensajería aseguraron que el país suramericano está listo para la expansión económica con capital extranjero. EFE

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