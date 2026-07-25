Delcy Rodríguez asegura que trabaja en «plan maestro» para la reconstrucción de Venezuela

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Caracas, 24 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que su Gobierno trabaja en un «plan maestro» para la reconstrucción de Venezuela, al cumplirse un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado más de 5.500 fallecidos.

«Ustedes saben que estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira (…) que permita la recuperación integral, en infraestructura, en viviendas», señaló la mandataria en una cadena de oración desde La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, transmitido por el canal estatal VTV.

Asimismo, dijo que la reconstrucción tiene que ir también por el lado humano, en educación y en trabajo, al tiempo que pidió a los venezolanos no perder la fe.

De acuerdo al balance oficial de este viernes, tras el doble terremoto de hace un mes, que afectó la zona norte de Venezuela, han fallecido 5.546 personas, 16.740 fueron heridas y cerca de 18.000 perdieron sus viviendas.

Un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales exigió este viernes que se publique de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción en Venezuela.

Las ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo a un comunicado publicado por Laboratorio de Paz en su página web.

Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción tras los devastadores terremotos de hace un mes, pero se estima que el costo superará los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9 % del producto interno bruto (PIB). EFE

sc/jrh

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