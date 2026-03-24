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Delcy Rodríguez augura que el Parlamento aprobará esta semana la nueva ley de minas

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Caracas, 24 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, auguró este martes que el Parlamento aprobará esta semana la nueva ley de minas, que se encuentra en la fase de segunda discusión y que podría abrir la inversión privada y extranjera.

En una reunión con inversionistas, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que esta ley permitirá el avance en cuanto a «estándares y protocolos internacionales» de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal. EFE

rbc/bam/cpy

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