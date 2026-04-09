Delcy Rodríguez busca canales de comunicación «más directos» en su visita a Granada

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(Actualiza con reunión con el primer ministro de Granada)

Caracas, 9 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves, como parte de su primer viaje al extranjero en el cargo, con las autoridades de Granada para establecer canales de comunicación «más directos» entre ambos países, informó el equipo de prensa de la mandataria.

El primer encuentro, con la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade, se celebró «bajo un clima de alta cordialidad y diálogo que se centró en establecer canales de comunicación más directos para robustecer la cooperación técnica y política en los años por venir», según la nota oficial.

Rodríguez encabeza una delegación integrada por el canciller, Yván Gil, y el viceministro para el Caribe, Raúl LiCausi, así como por los titulares de Hidrocarburos, Paula Henao; de Comercio Exterior, Johann Álvarez; de Pesca, Juan Loyo; y del Despacho de la Presidencia, Juan Escalona, según un vídeo compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien también la acompaña.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de tropas estadounidenses, también realizó una visita a la sede del Parlamento de Granada.

Allí fue recibida por el primer ministro del país, Dickon Mitchell, y los presidentes de la Cámara de Representantes, Leo Cato, y del Senado, Dessima Williams, respectivamente.

En la reunión, estuvieron presentes el canciller de Granada, Joseph Andall; el ministro de Agricultura, Lennox Andrews; y el titular de Salud, Phillip Telesford, entre otros.

La Presidencia venezolana destacó que estas reuniones contribuyen a «la consolidación de una agenda de Estado que trasciende la cooperación económica para fortalecer también los vínculos políticos, culturales y sociales».

Además, señaló que ambas naciones «coinciden en la aspiración de una mayor unidad latinoamericana y caribeña para afrontar desafíos globales y una estabilidad geopolítica que beneficie directamente a la calidad de vida de sus ciudadanos».

La líder chavista visita Granada un año después de que ambos países firmaran una hoja de ruta para la cooperación bilateral hasta 2027 basada en la «complementariedad económica» y que abarca también áreas como el turismo y la educación.

En abril del año pasado, Maduro y Mitchell, entonces de visita en Caracas, apostaron por una «nueva fase» de Petrocaribe, el programa de adquisición de crudo entre Venezuela y varios países caribeños y centroamericanos que se fundó en 2005 y quedó suspendido en 2019, cuando el actual presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sanciones contra Caracas en su primer mandato (2017-2021).

Petrocaribe estipulaba un suministro de petróleo a precios flexibles y con facilidades de pago.

Antes de la operación estadounidense que en enero llevó a la captura de Maduro, Washington solicitó a Granada instalar un radar militar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop (MBIA), algo que el Gobierno finalmente no aprobó.

Granada fue invadida en 1983 por Estados Unidos y otros países caribeños, que derrocaron el Gobierno militar de Hudson Austin y su alianza militar cubano-soviética. EFE

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