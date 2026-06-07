Delcy Rodríguez cierra su gira por la India con el petróleo venezolano como eje

3 minutos

Nueva Delhi, 7 jun (EFE).- Delcy Rodríguez cerró este domingo su visita oficial a la India reivindicando la entrada del petróleo venezolano en el mercado indio y presentando la gira como el inicio de una cooperación más amplia en salud, transporte, ciencia, tecnología y energías renovables.

«Acá llega el petróleo de Venezuela a la India y también cómo nosotros podemos, a través de una agenda de cooperación bilateral, tener beneficios compartidos para nuestros países», afirmó la presidenta encargada de Venezuela en un vídeo publicado en Instagram al despedirse del país asiático.

Rodríguez dijo que su agenda de trabajo estuvo centrada en «satisfacer al pueblo venezolano sus necesidades» en áreas como sanidad, transporte público, ciencia y tecnología, «complementariedad energética» y energía renovable.

«Dejo una parte de mi corazón en la India, donde hemos cumplido una agenda de trabajo que permitirá profundizar nuestras relaciones en beneficio de ambos pueblos», escribió junto al video.

La mandataria agradeció al primer ministro indio, Narendra Modi, y a su Gobierno «por todas las atenciones y facilidades brindadas» durante una gira iniciada el pasado miércoles, en la que fue recibida por el jefe del Ejecutivo indio y mantuvo reuniones con el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, y con el titular de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

«Hemos culminado con gran éxito nuestra visita a la India, un gran país, potencia económica, pero también una potencia espiritual», afirmó Rodríguez.

La gira estuvo dominada por la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, después de que Venezuela volviera a situarse en los últimos meses entre los principales proveedores de petróleo del país asiático, el más poblado del mundo.

El Gobierno indio afirmó esta semana que Venezuela ya figura como tercer proveedor en compras puntuales de crudo, mientras datos de la consultora Kpler compartidos con EFE la ubican como cuarto proveedor total de la India en abril y mayo.

La visita incluyó además un «encuentro de cortesía» con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, informado por Caracas, como continuidad de las recientes mesas de trabajo mantenidas con representantes estadounidenses, en un momento en que la flexibilización de las sanciones de Washington permitió reactivar las compras indias de crudo venezolano.

Rodríguez también visitó la refinería de Jamnagar, propiedad de Reliance Industries y considerada el mayor complejo de refinado del mundo, además de mantener contactos con el conglomerado Tata en Bombay para abordar energías renovables, transporte urbano e inversiones.

Rodríguez visitó además Prasanthi Nilayam, el centro espiritual fundado por Sathya Sai Baba en el sur de la India, una parada que volvió a poner a la vista los vínculos de figuras del chavismo con el movimiento de ese gurú indio.

«Toda esta agenda de trabajo será para Venezuela un gran avance de gran significado, y nosotros seguiremos por el camino de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y defender el buen nombre de nuestro país y de nuestro pueblo», concluyó Rodríguez. EFE

igr/rcf

(Foto) (Vídeo)