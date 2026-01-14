Delcy Rodríguez cifra en 406 los presos políticos excarcelados hasta la fecha en Venezuela

1 minuto

Caracas, 14 ene (EFE).- La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles de que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

«El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que marcó el presidente (Nicolás Maduro) en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días», señaló Rodríguez en una breve declaración desde el palacio presidencial de Miraflores (sede del Ejecutivo), junto al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.EFE

sc/lb/rf

(foto)(vídeo)