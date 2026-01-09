The Swiss voice in the world since 1935

Delcy Rodríguez coincide con Lula y Petro en «la necesidad de una cooperación amplia»

Caracas, 9 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coincidió este viernes con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el colombiano, Gustavo Petro, en «la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación» que sea «amplia», según informó la funcionaria tras conversar por teléfono con ambos, en el contexto, dijo, de la «grave agresión» de EE.UU. contra su país.EFE

