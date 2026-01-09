Delcy Rodríguez coincide con Lula y Petro en «la necesidad de una cooperación amplia»

1 minuto

Caracas, 9 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coincidió este viernes con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el colombiano, Gustavo Petro, en «la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación» que sea «amplia», según informó la funcionaria tras conversar por teléfono con ambos, en el contexto, dijo, de la «grave agresión» de EE.UU. contra su país.EFE

