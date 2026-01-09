Delcy Rodríguez coincide con Lula y Petro en «la necesidad de una cooperación amplia»

2 minutos

Caracas, 9 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coincidió este viernes con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el colombiano, Gustavo Petro, en «la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación» que sea «amplia», según informó la funcionaria tras conversar por teléfono con ambos, en el contexto, dijo, de la «grave agresión» de EE.UU. contra su país.

En Telegram, Rodríguez indicó que, durante estos contactos, dio detalles sobre los ataques estadounidenses del pasado sábado, que ocasionaron, señaló, «el asesinato de más de un centenar de civiles y militares», y sobre «las graves violaciones al derecho internacional, incluida la violación de la inmunidad personal» del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados ese día.

La funcionaria dijo haber agradecido «de manera especial» al mandatario brasileño y a su pueblo por «el acompañamiento y el apoyo brindado a Venezuela en los momentos más críticos tras la agresión sufrida».

Y a Petro, prosiguió, ratificó la hermandad entre Colombia y Venezuela y su compromiso con «enfrentar y resolver los problemas» que los afectan, sobre «la base del respeto mutuo y la cooperación regional».

Con ambos, así como con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien también conversó, coincidió en «la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación» con base en el «respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre los pueblos».

El pasado sábado, Lula afirmó que la captura de Maduro, así como los ataques, «cruzan una línea inaceptable», mientras que Petro propuso recientemente un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia brasileña publicado el jueves, tras una conversación telefónica entre Lula y Petro, los dos líderes expresaron su «gran preocupación con el uso de la fuerza contra un país suramericano», lo que, aseguraron, supone una «violación» del derecho internacional y de la soberanía venezolana.

Ambos mandatarios también celebraron la decisión del Gobierno venezolano de liberar a presos políticos nacionales y extranjeros.EFE

