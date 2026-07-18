Delcy Rodríguez condecora a 6.000 rescatistas venezolanos tras el doble terremoto

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Caracas, 18 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró este sábado a 6.000 rescatistas del país suramericano, así como a unidades caninas, por su labor tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

«Hoy yo les digo con sinceridad, que sus uniformes son más honorables, que sus uniformes tienen mucha dignidad, porque la tarea que en conjunto se cumplieron con 30.000 funcionarios para atender la catástrofe sísmica, la atendieron a la altura», dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria sostuvo que los rescatistas del país suramericano se quedaron allí donde parecía imposible trabajar y salvar personas.

«Allí perseveraron ustedes por la vida de un venezolano, de una venezolana, de un ser humano, ahí estaba el ánimo y el espíritu de ser venezolano, de nunca abandonar, de siempre acompañar», añadió.

Rodríguez enalteció la labor de los funcionarios venezolanos luego de también sufrir pérdidas de familiares o compañeros por el doble terremoto.

En el acto también participaron el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

La presidenta venezolana condecoró a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, bomberos, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Policía de Caracas y La Guaira, Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN 911).

Igualmente, recibieron la distinción la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Cruz Roja venezolana.

Los terremotos de hace casi un mes afectaron la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y ha dejado un saldo de 5.119 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo al último balance de este sábado.

Además, 6.462 personas han sido rescatadas, mientras que 21.470 se mantienen en 107 campamentos transitorios. EFE

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