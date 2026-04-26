Delcy Rodríguez condena intento de agresión contra Trump y su esposa en EE.UU.

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Caracas, 25 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó este sábado el «intento de agresión» contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania, quienes fueron evacuados de una cena de gala en Washington debido a un tiroteo.

«Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales», declaró la mandataria encargada en un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Rodríguez añadió que la violencia «nunca será una opción» para aquellos que defienden «las banderas de la paz».

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Las detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Posteriormente, Trump declaró que el tirador fue «abatido» por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas; mientras que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el tirador cargaba con un arma larga. EFE

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