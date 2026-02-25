Delcy Rodríguez conversa con Tajani sobre presos políticos y la «verdad» de Venezuela

Caracas, 25 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversó por teléfono este miércoles con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sobre la cooperación entre ambos países y aprovechó la llamada para hacer una «aclaratoria» sobre los presos políticos y exponer la «verdad» de su país.

Durante la llamada telefónica, ambos coincidieron en la «necesidad de mantener canales directos de diálogo que permitan avanzar en temas de interés común para ambos pueblos», según dijo Rodríguez en su canal de Telegram.EFE

