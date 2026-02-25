Delcy Rodríguez conversa con Tajani sobre presos políticos y la «verdad» de Venezuela

2 minutos

Caracas, 25 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversó por teléfono este miércoles con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sobre la cooperación entre ambos países y aprovechó la llamada para hacer una «aclaratoria» sobre los presos políticos y exponer la «verdad» de su país.

«Aproveché este espacio para exponer con claridad la verdad de Venezuela frente a las narrativas distorsionadas que han circulado durante años en ciertos ámbitos mediáticos europeos», indicó la presidenta encargada en su canal de Telegram, sin ofrecer más detalles.

Ambos coincidieron en la «necesidad de mantener canales directos de diálogo que permitan avanzar en temas de interés común», apuntó Rodríguez.

El pasado 3 de febrero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, autorizó la designación de María Elena Uzzo como nueva embajadora de Venezuela ante Italia, país en el que venía siendo jefa de misión diplomática.

Esta autorización se dio tres semanas después de que el Gobierno de Italia anunciara que nombraría a un embajador ante Venezuela tras producirse la liberación de dos ciudadanos italianos que estuvieron encarcelados en el país suramericano, según explicó el ministro de Exteriores del país europeo el pasado 12 de enero.

En declaraciones a los periodistas en Roma, Tajani habló entonces de un «cambio de rumbo» en las relaciones con Venezuela, que implican, de acuerdo con la primera ministra, Giorgia Meloni, elevar el rango de la representación diplomática, ya que desde 2019 el máximo representante de Italia en Caracas ha sido un encargado de negocios.

Por su parte, Meloni aseguró por esas fechas que Roma seguirá trabajando para que la «colaboración constructiva» iniciada con las autoridades de Caracas permita nuevos avances y reiteró que Italia continuará apoyando el deseo del pueblo venezolano de «libertad, paz y democracia».

Aunque todos los detenidos con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, hasta el 12 de enero en el país permanecían detenidos 42 italo-venezolanos, 24 de los cuales son considerados presos políticos, según Tajani.

El Gobierno de Venezuela usualmente intercambia las palabras y asegura que hay «políticos presos», al afirmar que son personas que cometieron delitos, un señalamiento que rechazan varias ONG y partidos opositores. EFE

rbc-bam/pcc