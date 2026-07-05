Delcy Rodríguez crea un nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes

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Caracas, 5 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas tras el doble terremoto del 24 de junio.

«He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre», anunció la presidenta interina en la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

Rodríguez, que hoy cumple seis meses como presidenta encargada, atajó las críticas que ha habido al Gobierno ante los centenares de militares desplegados en La Guaira, la zona afectada por los sismos que han matado a 3.342 personas, que se ha dicho que no estaban colaborando con las tareas de rescate y despeje de escombros.

«Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos», defendió la presidenta encargada y comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Además añadió: «no entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo».

El encargado de liderar esta unidad de tarea especial es el general de brigada Pabón Castellanos, anunció Rodríguez, quien graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó el despliegue inmediato de los tenientes de corbeta graduados a La Guaira.

Rodríguez aseguró que fue quien dio la orden del despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas: «Me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros». EFE

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