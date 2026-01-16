Delcy Rodríguez da señales de apertura diplomática a EE.UU.

Caracas, 15 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio este jueves señales de apertura diplomática a Estados Unidos al defender la cooperación con varios países, incluida la nación norteamericana, pero también al señalar que está dispuesta a viajar hasta Washington si algún día le tocase.

Durante un discurso por la rendición de cuentas del casi primer año del cuestionado tercer mandato del presidente Nicolás Maduro -detenido en Estados Unidos-, la mandataria reiteró que está dispuesta a «encarar» diplomáticamente a Washington.

«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor», manifestó la mandataria, cuyo Gobierno ya ha anunciado canales de exploración para la reapertura de embajadas con Estados Unidos luego de la ruptura diplomática en 2019.

Y aunque acusó a EE.UU. de limitar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras el «bloqueo naval» que asegura se dio antes de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, destacó que en medio de la «agresión» y la «feroz amenaza» se está «moldeando lo que debe ser una cooperación energética, basada en la decencia, en la dignidad y en la independencia».

Ley de hidrocarburos y fondos

Asimismo, presentó una propuesta de reforma en la ley de hidrocarburos para buscar inversiones en las infraestructuras petroleras, en momentos en que el crudo es el centro del debate entre EE.UU. y Venezuela.

La mandataria entregó la propuesta al Parlamento, pero no profundizó en detalles.

«Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos para incorporar los modelos productivos» que permitan «flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura», indicó.

Asimismo, anunció la creación de dos fondos que, dijo, se manejarán con «cualquier» divisa que entre al país suramericano, para «mejorar» el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad.

«Son dos fondos soberanos y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también», añadió.

La presidenta encargada destacó también un proyecto de ley para la «aceleración de trámites» y así «desaplicar cualquier norma» que esté «impidiendo la llegada de inversiones».

También afirmó que la economía creció 8,5 % en 2025 y dijo que la producción petrolera alcanzó 1.200.000 barriles por día (bpd) de crudo.

Fantástica

Luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses en un ataque a suelo venezolano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que gobernaría Venezuela hasta que hubiese una transición y advirtió a Rodríguez que si no hacía lo correcto podría acabar peor que el mandatario venezolano.

Un día después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en una entrevista a ABC News que estaban «gestionando» la «dirección que tomará» Venezuela en el futuro.

El pasado 7 de enero, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que su país controlara la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido» y depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington.

En una conferencia en Miami, el secretario dijo entonces que está «trabajando directamente en cooperación con los venezolanos», tras el anuncio realizado previamente por Trump de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización.

Trump dijo ayer que conversó con Rodríguez vía telefónica y la describió como «fantástica». EFE

