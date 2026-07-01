Delcy Rodríguez declara luto nacional durante siete días en Venezuela tras los terremotos

Compartir

2 minutos

Caracas, 1 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país y que ha dejado casi 2.000 fallecidos.

«En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy», indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez señaló que, en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos», añadió.

Elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas -sin que se haya precisado esta cifra- y las comunidades afectadas.

De acuerdo al último balance hecho público el martes, hasta el momento han fallecido 1.943 personas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que sacudió el norte de Venezuela y afectó, principalmente, al estado de La Guaira, cercano a Caracas. Además, hay al menos 10.571 heridos.

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias en labores de rescate.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos. EFE

sc/bam/acm