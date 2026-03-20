Delcy Rodríguez designa a nuevos militares y ratifica a otros en regiones de defensa

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Caracas, 20 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este viernes a cuatro nuevos comandantes y ratificó a otros cuatro previamente nombrados en las Regiones de Defensa Integral (REDI), territorios estratégicos de varios estados, como parte de la ola de cambios que viene realizando en la Fuerza Armada.

En Telegram, detalló que César Lugo sustituye en la REDI Capital a Dilio Rodríguez; en la Central, Ángel Balestrini reemplaza a Jesús Villamizar; en Los Llanos, Gustavo Serrano a Royman Hernández, mientras que en la Marítima e Insular estará al frente Víctor Borjas, puesto que ocupaba José Rafael Hernández Abchi.

Por último, ratificó en los cargos a Erasmo Ramos en la REDI Oriental, a Pedro González en la Occidental, a Pablo Lizano en la de Los Andes y a Wilfredo Medrano en la de Guayana.

Lizano y Ramos habían sido designados por Rodríguez en enero.

«Con esta renovación, reforzamos la capacidad operativa de las REDI, velando por la defensa estratégica, la protección de nuestras comunidades y la coordinación efectiva con los distintos órganos de seguridad ciudadana, en resguardo de todos los venezolanos», afirmó.

En enero de este año, Rodríguez ordenó al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la renovación de los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las REDI de Los Andes y Oriental.

Como parte de un sacudón minesterial que se extendió hasta la Fuerza Armada, la mandataria encargada renovó el jueves el alto mando militar, un día después de destituir al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien acompañó a Nicolás Maduro por más de una década.

Los cambios han llegado dos meses y medio después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. La mandataria designó a nuevos titulares del Comando Estratégico Operacional de la FANB, del Ejército, la Armada, la Aviación, la Milicia y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes trabajarán junto con el también entrante ministro de Defensa, Gustavo González López.

Rodríguez también ha hecho numerosos nombramientos en su gabinete, en carteras como Comunicación, Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo, mientras impulsa una apertura de sectores estratégicos como el petrolero y el minero a la inversión extranjera, en plenos y cada vez más estrechos acercamientos con Estados Unidos. EFE

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