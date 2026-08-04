Delcy Rodríguez designa a un nuevo ministro de Cultura en Venezuela

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Caracas, 4 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes al historiador Alejandro López Rodríguez como nuevo ministro de Cultura en sustitución de Raúl Cazal, nombrado en marzo pasado.

En una publicación en Telegram, Rodríguez aseguró que López Rodríguez tendrá la tarea de seguir fortaleciendo la identidad nacional, preservar el legado histórico de Venezuela y promover el patrimonio cultural del país.

«Estoy segura de que su formación y gran experiencia estarán al servicio de esta importante tarea», añadió.

Igualmente, la mandataria agradeció a Cazal por su dedicación al frente de esta cartera y lo designó como presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Cazal fue nombrado en marzo pasado como ministro de Cultura, después de que el saliente Ernesto Villegas anunciara la renuncia a su militancia en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y se postulara como defensor del pueblo.

Rodríguez ha hecho cambios en gran parte del Ejecutivo del país suramericano tras jurar como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por tropas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Caracas y otras regiones cercanas.

El pasado 24 de julio, la mandataria anunció nuevas designaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacando entre ellas el nombramiento del mayor general Rubén Belzares Escobar como nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional del cuerpo castrense y el de Pedro González Ovalles como responsable del Ejército.

A principios de ese mes, Rodríguez designó al hasta entonces encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, como su nuevo canciller, en sustitución de Yván Gil, que pasó a ser el ministro de Ciencia y Tecnología. EFE

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