Delcy Rodríguez dice que conversó con Trump y Rubio y ratificaron su respaldo a Venezuela

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Caracas, 26 jun (EFE).- La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este viernes que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de esta semana.

«Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela», escribió Rodríguez en sus redes sociales. EFE

rbc/raa