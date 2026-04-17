Delcy Rodríguez dice que el «extremismo venezolano» trató de impedir el regreso al FMI

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Caracas, 16 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que el «extremismo venezolano» trató de impedir, en visitas a capitales de Europa, el regreso de su país al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reanudado sus relaciones con Caracas.

«Es muy lamentable, tengo que decirlo responsablemente, es muy lamentable que el extremismo venezolano se dio a la tarea de visitar capitales de Europa y otros países para tratar de impedir este paso tan importante para nuestra economía», dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez no mencionó a alguien en concreto pero su denuncia coincide con una gira europea de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, a quien el chavismo ha llamado «dirigente de la oposición extremista», durante la que se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y que proseguirá en Madrid.

La presidenta encargada celebró que se impusiera «el bien», en referencia a la reanudación de las relaciones con el FMI, lo que la líder chavista consideró «un paso muy importante para la economía venezolana».

«Se impuso la reanudación de lo que ha debido nunca impedirse, porque Venezuela forma parte de este organismo desde el año 1946», dijo Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de EE.UU., Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a «todos los equipos que también estuvieron involucrados» en el regreso de Venezuela a la organización financiera con sede en Washington.

Además, agradeció a Brasil, Emiratos Árabes Unidos y a Catar, que también «estuvieron colaborando en todo este proceso».

El FMI anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de «reconocimiento del gobierno», según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

La decisión fue adoptada en consonancia con «las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI», según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos «debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno».

También este jueves, el Grupo del Banco Mundial (BM) informó de la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano. EFE

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