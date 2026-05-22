Delcy Rodríguez dice que en “próximas horas” se superarán las 500 excarcelaciones en total

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Caracas, 22 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que se van a superar las 500 excarcelaciones de presos políticos «en las próximas horas», luego de asegurar que esta semana han sido liberados 395 detenidos.

«Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas», aseguró la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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