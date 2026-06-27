Delcy Rodríguez dice que la prioridad ahora es rescatar a las personas aún atrapadas

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Redacción Internacional, 27 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto que el país sufrió hace 72 horas.

«El proceso de rescate de las personas que están con vida, es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos» que están actuando en esta tragedia, aseguró Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos. EFE

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