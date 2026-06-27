Delcy Rodríguez dice que la prioridad ahora es rescatar a las personas aún atrapadas

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Redacción Internacional, 27 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace 72 horas.

«El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos» que están actuando en esta tragedia, aseguró Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.

Venezuela entra este sábado en su cuarto día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según las últimas cifras oficiales.

Rodríguez, acompañada de los miembros del cuerpo central de mando, precisó que la tragedia sacudió a siete estados del país, aunque el más afectado sigue siendo el costero de La Guaria que «ha enlutado a toda Venezuela».

Según la presidenta encargada, el devastado estado ha logrado recuperar el 60 por ciento del suministro eléctrico y ahora se trabaja para lograr restaurar el servicio de agua potable.

También anunció que en las próximas horas «diez países más estarán llegando» con ayuda internacional a Venezuela para hacer un «trabajo coordinado y sin descanso en estas 72 primeras horas vitales para salvar vidas».

Rodríguez indicó que el país ha recibido en las últimas horas ayuda de Italia y que habló recientemente por teléfono con la presidenta italiana, Giorgia Meloni, quien dijo estar «impactada» tras ver las imágenes de la tragedia vivida por los venezolanos.

Confirmó que el Gobierno ha restringido el acceso al estado de La Guaria, que ha quedado totalmente militarizado, para garantizar la seguridad del lugar con el despliegue de 14.000 funcionarios militares y policiales. «Estas patrullas estarán permanente en todo el estado para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores de rescate», precisó.

Se han tomado también medidas sanitarias para prevenir y evitar focos infecciosos o de insalubridad por la situación generada y «las personas que perdieron la vida» y aún no han sido rescatadas. EFE

rml/av